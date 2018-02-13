ماكرون: فرنسا ستوجه ضربات إذا ظهرت أدلة على استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا





رويترز

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن "فرنسا ستوجه ضربات" إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين فى الصراع السورى لكنه أوضح أنه لم ير أى أدلة على ذلك.

وقال ماكرون للصحفيين "لقد وضعت خطا أحمر فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية، اليوم لم تؤكد وكالاتنا ولا قواتنا المسلحة أنه تم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين على النحو المبين فى المعاهدات".

وفى اتصال هاتفى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضى عبر ماكرون عن قلقه من دلائل على استخدام قنابل الكلور ضد المدنيين فى الآونة الأخيرة.