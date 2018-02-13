مارتن شولتز يستقيل رسمياً من رئاسة الحزب الاشتراكى الألمانى

مارتن شولتز يستقيل رسمياً من رئاسة الحزب الاشتراكى الألمانىالثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:38 م
شولتز
كتب أحمد عبد الرحمن
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أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل لها، أن مارتن شولتز استقال رسمياً من رئاسة الحزب الاشتراكى الألمانى.
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