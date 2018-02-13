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مارتن شولتز يستقيل رسمياً من رئاسة الحزب الاشتراكى الألمانى

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:38 م
مارتن شولتز يستقيل رسمياً من رئاسة الحزب الاشتراكى الألمانى شولتز


كتب أحمد عبد الرحمن
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أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل لها، أن مارتن شولتز استقال رسمياً من رئاسة الحزب الاشتراكى الألمانى.

 

 

 

 

 


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