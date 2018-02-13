سقوط 6 متهمين خلال تنقيب عن الآثار أسفل منزل مواطن بمدينة القرنة

سقوط 6 متهمين خلال تنقيب عن الآثار أسفل منزل مواطن بمدينة القرنةالثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:42 م
تنقيب عن الآثار
الأقصر – أحمد مرعى
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ألقي رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض علي 6 متهمين خلال تنقيبهم عن الآثار بمنزل مواطن بمدينة القرنة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
البداية كانت بتلقي العقيد أبو الحجاج بكري مدير مباحث السياحة والآثار بالأقصر، إخطاراً يفيد بقيام مواطن يدعي "ح.م.ع" 60 سنة، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بصحبة آخرين بمدينة القرنة، فخرجت قوة من الإدارة ومركز شرطة القرنة وداهمت المنزل، وألقت القبض علي كل من "ا.م.ت" 23 سنة طالب، و"ا.ح.ا" 25 سنة طالب، و"م.ع.ا" 34 سنة عامل، و"ي.ق.ي" 20 سنة طالب، و"م.ح.ط" 55 سنة عاطل، وتم العثور على حفرة عمقها١٠ أمتار بقطر مترين، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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