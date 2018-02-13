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رئيس جامعة دمنهور: إنشاء أول كلية متخصصة لذوى القدرات الخاصة

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:48 م
رئيس جامعة دمنهور: إنشاء أول كلية متخصصة لذوى القدرات الخاصة جانب من الاحتفالية


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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افتتح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور الاحتفالية الكبرى لأبطال التحدى بكلية الآداب؛ لتكريم النماذج المضيئة والأبطال البارا - أولومبيين الحاصلين على بطولات عالمية وميداليات ذهبية فى دورة الألعاب البارا - لمبية "بالبرازيل -ريودى جانيرو لعام 2016 " وبطولة العالم فى لندن 2017 وذلك بحضور كل من الأستاذة الدكتورة حنان الشافعى عميد كلية الآداب.

وأكد رئيس جامعة دمنهور أنه انطلاقا من تخصيص القيادة السياسية عام 2018 عام متحدى الإعاقة وبمناسبة صدور قانون متحدى الإعاقة وإيمان القيادة السياسية بدورهم ومساهمة الجامعة فى تبنى ودعم ورعاية عديد من المبادرات التوعوية بحقوق ذوى الطاقات الخاصة ؛بما يستوجب توجيه الشكر لأبطال التحدى على مر التاريخ المصرى الذى يذخر بالأمثلة المضيئة لمتحدى الإعاقة أمثال الدكتور طه حسين "عميد الأدب العربي"، كما أعرب عن بالغ سعادته بقيام أبنائه الطلاب من ذوى القدرات الخاصة والمتميزة على تنظيمهم هذا الحفل بأنفسهم وعلى هذا المستوى الراقى وأبطال الجامعة الحاصلين على المراكز العالمية المتميزة فى المسابقات البارا- لمبية.

كما أعلن الدكتور عبيد صالح أن الجامعة حازت السبق فى كونها أول جامعة فى مصر قامت بإنشاء وتأسيس أول كلية لذوى القدرات الخاصة من متحدى الإعاقة بالنوبارية لاستغلال القدرات الخاصة المتميزة لديهم، كما أشار إلى اعتماد الجامعة اللائحة المالية والإدارية لمركز خدمة متحدى الإعاقة بكلية الآداب نظرا لما لديهم من قدرة وقوة وعزيمة ونجاح وهبها المولى عز وجل لهم لبناء مصرنا الحبيبة ووجه الشكر سيادته لكل من يدعم هذه المبادرات لما تحرص عليه أسرة الجامعة من العمل فى سبيل النهوض ورد الجميل لأبناء هذه القضية الوطنية والرسالة السامية.

 


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