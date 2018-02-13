درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13/2/2018 بمحافظات مصر





كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتنشط على خليج السويس والبحرين المتوسط والأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسلاسل جبال الأحمر وسيناء وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 19

وسط الدلتا 13 18

الإسكندرية 14 18

بلطيم 13 18

مطروح 13 18

السلوم 12 18

سيوة 14 17

بورسعيد 14 18

دمياط 14 19

العريش 13 19

رفح 13 18

الإسماعيلية 13 19

السويس 16 18

رأس سدر 16 20

نخل 11 18

نويبع 16 20

طابا 16 18

كاترين 10 14

الطور 14 20

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 19 24

مرسى علم 18 26

الفيوم 11 20

بنى سويف 11 20

المنيا 10 19

أسيوط 09 20

سوهاج 12 21

قنا 13 24

الأقصر 13 25

أسوان 14 26

أبوسمبل 16 26

الوادى الجديد 13 23

شلاتين 18 26

أبو رماد 19 25

راس حدربة 18 24

حلايب 19 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 40

المدينة 19 32

الرياض 17 33

المنامة 18 25

أبوظبى 19 32

الدوحة 21 28

الكويت 13 29

دمشق 06 16

بيروت 14 16

عمان 07 13

القدس 07 12

غزة 12 17

بغداد 10 23

مسقط 21 26

صنعاء 05 27

الخرطوم 23 42

طرابلس 09 18

تونس 06 15

الجزائر 07 13

الرباط 07 17

نواكشوط 17 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 09

إسطنبول 05 09

إسلام آباد 05 16

نيودلهى 09 22

جاكرتا 24 30

بكين -05 08

كوالامبور 23 33

طوكيو 01 10

أثينا 08 14

روما 02 11

باريس -03 05

مدريد -03 10

برلين -03 04

لندن 01 05

مونتريال -16 -05

موسكو -12 -08

نيويورك -02 04

واشنطن -01 07