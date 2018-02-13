حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحرين المتوسط والأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسلاسل جبال الأحمر وسيناء وشمال الصعيد وتكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة وملموسة مقارنة بالأيام الماضية، لتتدنى عن معدلاتها المعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بقليل.

وتسود أجواء باردة وغائمة وممطرة فى عموم المناطق، تكون هذه الأمطار، غزيرة فى شمال ووسط المملكة والمرتفعات الجبلية الجنوبية ومصحوبة بالرعد وزخات من البَرَد أحيانًا.

وتتراجع الفعالية الجوية بشكل تدريجى مع ساعات المساء.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة فى مُعظم الأحيان.

فى خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 19 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس باردًا فى مختلف المناطق كما تستمر الفرصة مُتاحة لهطول زخات محلية خفيفة من المطر.

كما ويتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فى المناطق الجبلية مع تدنٍ فى مدى الرؤية الأفقية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلاً،مع تساقط الأمطار التى تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانًا فوق كل المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.