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بالفيديو.. وزارة الداخلية تواصل حالة الاستنفار الأمنى بجميع المحافظات

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:08 م
بالفيديو.. وزارة الداخلية تواصل حالة الاستنفار الأمنى بجميع المحافظات استنفار امنى - ارشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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وَاصِل مديرو الأمن والإدارات والقطاعات الأمنية جولاتهم بمحيط مختلف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية، لمتابعة انتظام الخدمات وتفعيل الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية.

وشهدت كافة محافظات الجمهورية تكثيف المرورات من مديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والهامة وكذا المواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية.

تم التشديد على القوات باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع البلاد خاصة فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب .


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