"اينوك" الإماراتية تسعى لتعزيز حضورها في مصر من خلال شركة "دراجون أويل"





كتب أحمد أبو حجر

تستكشف مجموعة "اينوك"، الإماراتية العربية المتحدة، الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة المصرى، وذلك في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد الرامية إلى توسعة النطاق الجغرافي لعملياتها على المستوى الإقليمى.

ويأتي إعلان "اينوك" عن هذه الخطط على هامش مشاركتها في "مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2018)، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير في القاهرة، ويجمع تحت مظلته أبرز اللاعبين في قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط وأفريقيا ودول المتوسط، ويناقش أحدث توجهات الأعمال في القطاع والفرص الكامنة فيه.

وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم فإن تشارك المجموعة في "إيجبس 2018" بهدف تعزيز حضورها في مصر وتسليط الضوء على تنوع عملياتها وخبراتها الواسعة في قطاع الطاقة عبر شركة "دراجون أويل" المتخصصة في مجال التنقيب والإنتاج والمملوكة لها بالكامل، كما تستعرض المجموعة محفظة منتجاتها التي تشمل أفضل أنواع الزيوت والشحوم والبتروكيماويات بالإضافة إلى وحدة أعمال "اينوك" للطيران التي تعتبر من أكبر مزودى وقود الطائرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه قال سيف حميد الفلاسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "تمتلك مصر موارد هامة للطاقة، حيث يعدّ قطاع النفط والغاز من أكثر القطاعات حيويةً في البلاد، وتقدّر مساهمة عمليات إنتاج الهيدروكربونات بنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي المصري، كما تمتلك الحكومة خططاً طموحة تهدف لتعزيز الاستثمار في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأضاف الفلاسى: "نتطلع قدماً إلى مشاركة خبراتنا الكبيرة في القطاع مع شركائنا في مصر بأسلوب يحقق دعماً قوياً لنمو الاقتصاد المصري.

ويمثل الاستثمار في السوق المصرية، ثالث أكبر الأسواق الأفريقية، خطوة منسجمة في المضمون والأهداف مع استراتيجيتنا الرامية إلى توسعة نطاق عملياتنا خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على التزامنا الجاد والمستمر باعتماد أفضل معايير الجودة والتميز في أدائنا على كافة المستويات".

وتمثل هذه الخطوة رافداً هاماً لحضور "اينوك" في جمهورية مصر العربية المتمثّل في شركة "دراغون أويل" التي تملك بالكامل امتيازات منطقة شرق خليج الزيت في المنطقة الواقعة جنوبي خليج السويس والتي تغطي 93 كيلومتراً مربعاً في منطقة ضحلة يتراوح عمق المياه فيها بين 10 إلى 40 متراً.

كما تتوفر منتجات الزيوت التي تطورها مجموعة "اينوك" في جمهورية مصر العربية من خلال موزعيها بالإضافة إلى منصات الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "اينوك" تدير حالياً وحدات أعمال عديدة في مجالات تشمل التنقيب والإنتاج والتبادل التجاري ومنشآت التخزين وتجارة الوقود بالتجزئة والطيران والمنتجات. وبالتزامن مع أعمال وحدة النفط الرئيسية، تشغّل المجموعة أيضاً محفظة من أكثر من 377 منفذ للخدمات غير النفطية فى المنطقة.