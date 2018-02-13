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اليمن: مقتل قائد الجبهة الشمالية للحوثيين و4 آخرين فى تعز

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 10:36 م
اليمن: مقتل قائد الجبهة الشمالية للحوثيين و4 آخرين فى تعز اليمن


أ ش أ
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أعلنت قيادة محور تعز العسكرى باليمن، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 عناصر من مليشيات الحوثى بمدينة تعز جنوب غرب اليمن من بينهم قائد الجبهة الشمالية للمليشيات.

وقال المركز الإعلامى للقيادة- فى بيان نقلته فضائية (العربية الحدث) الإخبارية- إن القيادى الحوثى "أبو طه الغليسي" مشرف مليشيات فى الجبهات الشمالية للمدينة، لقى مصرعه مع 4 من مرافقيه، وذلك جراء استهدافهم بمدفعية الجيش الوطنى فى جبل (الوعش) شمال المدينة، وذلك فى إطار العملية العسكرية الواسعة والمتواصلة لاستكمال تحرير محافظة تعز.


وفى سياق آخر، كشف قائد محور تعز العسكرى اللواء خالد فاضل عن أن المليشيات الحوثية تعيش حالة انهيار تام بعد تكبدها خسائر فادحة منذ انطلاق العملية العسكرية تجاه محافظة تعز اليمنية.


وقال اللواء فاضل- وفقا لفضائية (العربية) الليلة، إن العملية العسكرية تجاه محافظة تعز مستمرة حتى تحقيق أهدافها وفى مقدمتها فك الحصار عن المحافظة ومدنها، مشيدا بالدور الذى تقوم به الوحدات السعكرية اليمنية من أجل فك حصار المحافظة.


وأكد أنه على تواصل مستمر مع القيادة العسكرية والأمنية فى المحافظة، لافتا إلى أنه ناقش مع قادة الألوية والوحدات العسكرية فى تعز التطورات الميدانية والأمنية وما تم تحقيقه من انتصارات وتقدمات على مختلف جبهات القتال.


وكان الجيش اليمنى قد أحرز تقدما كبيرا، أمس، حيث حرر مواقع جديدة جنوب وشرق تعز من ملشيات الحوثى، فيما أسفرت المواجهات التى اندلعت بين عناصر الجيش والمليشيا الحوثية عن تطهير تبة الكريفة وقرية الفراوش ومقتل 5 مسلحين من مليشيا الحوثى.


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