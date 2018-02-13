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السفارة الأسترالية والمصرى للتنمية والثروة المعدنية تنظم ورشة عمل حول التعدين

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:04 م
السفارة الأسترالية والمصرى للتنمية والثروة المعدنية تنظم ورشة عمل حول التعدين نفط وتعدين


كتب عبد الحليم سالم
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تعقد غدا ورشة عمل حول "مبادئ الريادة لممارسة التنمية المستدامة فى قطاع الثروة المعدنية" بأحد فنادق القاهرة.

ينظم الورشة السفارة الأسترالية بمصر ولجنة التعدين بالمجلس المصرى للتنمية المستدامة بالتعاون مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية.

وقال بيان صادر اليوم، إن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة لمواصلة تطوير قطاع التعدين لديها، وجذب استثمارات دولية كبيرة، ومن ناجية أخرى فإن أستراليا رائدة فى مجال التعدين وتتمتع بسنوات من الخبرة، وتمتلك العديد من شركات التعدين القوية الناجحة التى تعمل فى مختلف دول العالم.

يشهد ورشة العمل ليزا وايت القائم بأعمال سفارة أستراليا بمصر، وتونى بولن المدير العام لإدارة تعزيز الاصول للموارد، وفينس دى أنجلو مدير النظم والتحليلات فى قسم الموارد بوزارة التعدين الأسترالية.

جدير بالذكر أن المهندس معتز رسلان يترأس المجلس المصرى للتنمية المستدامة.


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السفارة الاسترالية

ورشة عمل

المجلس المصرى للتنمية المستدامة

ليزا وايت



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