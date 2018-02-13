الحكومة تطلق بوابتها الإلكترونية بعد تطويرها.. مارس المقبل





كتب : مصطفى عبد التواب

تنتهى الحكومة المصرية من ميكنة البوابة الالكترونية للحكومة خلال مارس القادم، والتى تقدم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل إلكترونى، إذ تضم خدمات المرور والتوثيق والشهر العقارى والتنسيق الإلكترونى للطلاب، إضافة لخدمات استخراج الأوراق المهمة للمواطن، من بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد والوفاة وغيرها.

جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى أكدت على أن الحكومة المصرية تعمل على ميكنة كل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة العديد من الخدمات التى تهم المواطن المصرى فى إطار خطة التحول إلى مجتمع رقمي، موضحة أنه تم الانتهاء من ميكنة 4570 مكتب صحة على مستوى الجمهورية وربط منظومة المواليد والوفيات لحظياً بالساعة السكانية وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى إضافة إلى تطوير نظام معلومات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لرصد وإدارة تخزين الأدوية.

وأشارت السعيد أنه يتم العمل الان على مراجعة وتحديث نظام عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتى تبلغ 140 مركز تكنولوجى على مستوى 318 وحدة محلية ما بين مدينة وحى منتشرة على مستوى الجمهورية بحيث تعمل تلك المراكز بنظام الشباك الواحد يتلقى من خلالها الموظف طلبات المواطن الذى يمكنه متابعة طلبه الكترونيا فيما بعد.