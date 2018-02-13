أولياء أمور مدارس المتفوقين يطالبون بتعديل تنسيق القبول لأبنائهم





كتب محمود طه حسين

وجه مجلس أمناء مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بـ"6 أكتوبر" والمفوض من جميع مدارس المتفوقين الـ" 11 على مستوى الجمهورية استغاثة إلى رئاسة الجمهورية بسبب النسبة المرنة لالتحاق الطلاب بالكليات.

وأكد أولياء الأمور فى شكواهم أنه تم التوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين لأهمية هذا النوع من التعليم لاحتواء الطلاب العباقرة والمتفوقين من أبناء مصر ليكونوا فى خدمة الوطن، ويتم اختيار هؤلاء الطلاب بعد اجتياز اختبارات عالية جدا فى القدرات المنطقية والعقلية لقياس مستوى ذكائهم وطبيعة دراستهم إلا أن مسئولى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لا يدركون هذا الواقع ولم يحركوا ساكنا بخصوص مشكلة تنسيق القبول بالجامعات لهؤلاء الطلاب، حيث إن تنسيقهم يتضمن النسبة المرنة أى قسمة عدد الطلاب الناجحين من مدارس المتفوقين على عدد طلاب الثانوية العامة فى طليات على سبيل الحصر" الطب البشرى والأسنان والصيدلة وطب بيطرى وعلوم".

وفى السياق ذاته قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم تعقد لجنة المتفوقين لقاء لبحث مشكلة الطلاب بحضورة مسئولين عن المجلس الأعلى للجامعات خلال أيام.

وكان طلاب مدارس المتفوقين دخلوا خلال يومين ماضيين فى اعتصام بمقر مدرستهم فى كفر الشيخ لتحقيق مطالبهم.