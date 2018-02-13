أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13 - 2 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13-2-2018.

البورصة توقف التداول على 14 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الدولية للمحاصيل الزراعية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، المنصورة للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، الشرقية-ايسترن كومبانى، النعيم القابضة للاستثمارات، أورنج مصر للاتصالات، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مصر للأسواق الحرة، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، المجموعة المصرية العقارية، ريكاب للاستثمارات المالية، المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية.

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء المؤشر الأوساع نطاقاً، مدفوعة بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 2.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 849.400 مليار جنيه.

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 27.7 مليون جنيه، 26.9 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 38.2 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14729 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.80% عند مستوى 2621 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 14541 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2027 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 503 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 100 شركة، ولم تتغير 23 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.08 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 14.29%

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 4.12 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 2.45 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.93%

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 9.13 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.92%

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 6.02 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.50%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 26.73 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.77%

- المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.02 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.56%

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 123.52 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 20.14 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.05%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 6.03 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.83%