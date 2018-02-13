أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13-2-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم، الثلاثاء 13-2-2018، وجاءت أبرزها إعلان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، نهائيا.



البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء المؤشر الأوساع نطاقاً، مدفوعة بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 2.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 849.400 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء المؤشر الأوساع نطاقاً، مدفوعة بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 2.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 849.400 مليار جنيه.

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 27.7 مليون جنيه، 26.9 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 38.2 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14729 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.80% عند مستوى 2621 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 14541 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2027 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 503 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 100 شركة، ولم تتغير 23 شركة.

إدراج سهم الشرقية للدخان قال بنك الاستثمار فاروس، إنه تم إدراج سهم الشرقية للدخان بمؤشر MSCI، وحُذف سهم هيرميس القابضة وذلك على مستوى مؤشر MSCI القياسى العالمى، أما على مستوى أسهم المؤشر الصغيرة، دخل إلى القائمة سهم هيرميس القابضة، وخرج منها سهم السويدى. قال بنك الاستثمار فاروس، إنه تم إدراج سهم الشرقية للدخان بمؤشر MSCI، وحُذف سهم هيرميس القابضة وذلك على مستوى مؤشر MSCI القياسى العالمى، أما على مستوى أسهم المؤشر الصغيرة، دخل إلى القائمة سهم هيرميس القابضة، وخرج منها سهم السويدى.

من الجدير بالملاحظة أن صافى التدفقات النقدية الداخلة لسهم الشرقية سيبلغ 90 مليون دولار (ما يوازى 60 يومًا على مستوى التداول)، أما صافى التدفقات النقدية الخارجة من هيرميس سيبلغ 40 مليون دولار (ما يوازى 20 يومًا على مستوى التداولات).

ومن المتوقع أن صافى التدفقات النقدية الخارجة من سهم السويدى سيكون محدودًا لما هو أقل من 2 مليون دولار، لا شك أن سهم الشرقية سيصعد ويتألق فى الفترة المقبلة، وفى ذات السياق، نكرر بأن الضغط الواقع على سهمى هيرميس والسويدى سيعطى فرصة جيدة لبناء المراكز.

استقرار أسعار النفط وتواتر أخبار عن استثمارات غاز وبترول محتملة فى مصر سيدعمان قطاعى الكيماويات/البتروكيماويات والسلع الأساسية بوجه عام.

أفصح بنك كريد ى أجريكول (قيمة عادلة 57 جنيهًا، مع توصية بزيادة الوزن) عن نتائج مميزة، حيث تبلغ نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 44%، والقيمة الدفترية 2.2 مرة، ونسبة عائد توزيعات أرباح الأسهم 8.7%، حيث من المتوقع أن هذه النتائج ستدعم أداء السهم دعمًا يستحقه.

وتوصيات شراء بدأناها فى الأسبوعين الماضيين: كريدى أجريكول عند 43 جنيهًا، أبو ظبى عند 14.00 – 14.50 جنيه، وسيدى كرير عند 24-25 جنيهًا، والمالية والصناعية المصرية عند 15.50 – 16.00 جنيه، والمصرية للاتصالات عند 11.50 – 12.50 جنيه، وجلوبال تيليكوم عند 6.80 جنيه، وهيرميس عند 19-20 جنيهًا، وراية القابضة عند 11.00 – 12.00 جنيهًا، ومصر لإنتاج الأسمدة عند 100 جنيه، والنساجون الشرقيون عند 15.00 جنيهًا، والسادس من أكتوبر عند 17-18 جنيهًا، وجهينة عند 10.25 جنيهًا، ودومتى عند 9.50 جنيه.

تستند حركة السوق خلال هذا الأسبوع على الخفض المحتمل ف ى أسعار الفائدة، وقد بدأ السوق ف ى مكافأة المنتفعين من هذا الخفض المحتمل (شركات العقارات، والشركات المثقلة بالديون). وفى المقابل، بدأ يعاقب أسهم البنوك (وهذا ما لا نتفق معه لأنه من المتوقع أن تعاف ى نشاط الإقراض سيعوض الضغط الواقع على الهامش).

افتتاح جلسة البورصة إدراكا من مجلس إدارة البورصة بأهمية دعم ومساندة القيادات المصرية الشابة بمختلف المجالات خاصة الرياضية، افتتح أبطال مصر للاسكواش المصنفين عالمين جلسة التداول اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس البورصة محمد فريد. إدراكا من مجلس إدارة البورصة بأهمية دعم ومساندة القيادات المصرية الشابة بمختلف المجالات خاصة الرياضية، افتتح أبطال مصر للاسكواش المصنفين عالمين جلسة التداول اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس البورصة محمد فريد.

وحضر الافتتاح من أبطال الإسكواش المصريين، رنيم الوايلى وطارق مؤمن ونوران جوهر .

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، إن سوق الأوراق المالية جاهز لتقديم كافة انواع الدعم والعون للشركات الرياضية والتى تسهم فى بناء قدرات ابطال مصر الرياضيين وتأهيلهم للمنافسة عالميا، وتعزز من استدامة نجاحهم وحصدهم البطولات.

وتابع فريد " تمثيل مصر فى البطولات العالمية يسهم فى تعريف العالم بمايحدث فى مصر من تطورات غير مسبوقة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية، ويروج للاستثمار فى مصر ويدعم قطاع السياحة".

وذكر رئيس البورصة، أن سوق الأوراق المالية منصة تمويل لعدد من شركات الاستثمار المباشر والصناديق الت ى توفر التمويل للشركات الرياضية الت ى تعمل على بناء وتاهيل وتبنى القيادات الرياضية المتميزة لتنافس عالمياً.

فيما تقدم أبطال الإسكواش، بالشكر لرئيس البورصة على دعوته لهم لافتتاح جلسة التداول، معربين عن أملهم فى زيادة عدد الشركات الرياضية التى تدعم وتؤهل القيادات الرياضية وتصل بهم إلى العالمية، لما لذلك من أهمية للترويج لمصر خارجيا.

وفى سياق متصل ، أكد فريد أن تواجد مصر المشرف وحصد بطولات فى مجال الإسكواش عالميا، يأتى فى توقيت شديد الأهمية، بعد تنفيذ مصر إصلاحات جريئة غير مسبوقة استعادت على أثرها ثقة العالم، وجعلها محط أنظار العالم بما تمتلكه حاليا من فرص استثمارية متنوعة .

وتعتبر رنيم الوليلى ٢٩ عاما، أول لاعب مصرى "سيدات ورجال" يحصل على التصنيف الأول عالميا عام ٢٠١٥ وتصنيفها الحالى الثانى عالميا، أما نوران جوهر، ٢٠ عام، مصنفة الخامس عالميا يناير ٢٠١٨، وحصلت على بطولة العالم للناشئين مرتين، وآخر مركز كان فى بطولة هونج كونج عام ٢٠١٦، وطارق مؤمن مصنف السابع عالميا خلال يناير ٢٠١٨ وهو وصيف بطولة الأبطال فى نيويورك عام ٢٠١٦ .



الموافقة على قانون سوق المال أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، نهائيا.

ومن جانبها، وجهت الدكتور سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى الشكر لمجلس النواب لتعاونه المثمر مع الحكومة فى إصدار التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار، لافتًا إلى أن بورصة العقود الآجلة سيكون لها دور هام فى التأثير على السلع.

وأكدت سحر نصر، فى كلمة لها أمام الجلسة، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، ، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذى شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.

ومن ناحيته طالب النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية الحكومة بتفعيل وتسويق الأدوات المالية الجديدة التى أقرها القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.