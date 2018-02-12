وزير الثقافة المغربي يزور جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الدار البيضاء للكتاب





كتب لؤى على

زار وزير الثقافة المغربى محمد الأعرج، جناح مجلس حكماء المسلمين، خلال تفقده أروقة معرض الدار البيضاء الدولى للكتاب فى دورته الرابعة والعشرون والمنعقد فى دولة المغرب فى الفترة من 8 إلى 18 فبراير 2018 ، واطلع على إصدارات مجلس حكماء المسلمين الموجودة بجناح المجلس فى مشاركته الأولى بالمعرض.

وخلال جولته داخل الجناح استمع وزير الثقافة المغربى إلى شرح حول الإصدارات المختلفة للمجلس وبخاصة إصدارات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين مبديا اهتمامه بتلك الإصدارات قبل ان يتسلم إهداء من جناح مجلس حكماء المسلمين يتضمن أبرز إصدارات المجلس .

كما رحب وزير الثقافة المغربى بمشاركة مجلس حكماء المسلمين بمعرض الدار البيضاء الدولي للكتاب الأولى والتى تأتي إنطلاقا من حرص المجلس على تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وكسر حدَّة الاضطرابات والحروب التى سادت مجتمعات كثيرة من الأمَّة الإسلامية وتوحيد الجهود فى لمِّ شملها.