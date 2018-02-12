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مسئول بالطيران المدنى يزور الأقصر لمراقبة شركات البالون الطائر

الإثنين، 12 فبراير 2018 03:00 ص
مسئول بالطيران المدنى يزور الأقصر لمراقبة شركات البالون الطائر البالون الطائر


الأقصر – أحمد مرعى
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صرح مصدر مسئول بأرض إقلاع البالون الطائر بمحافظة الأقصر، أن المدينة شهدت زيارة محمود زين من إدارة العمليات الجوية بسلطة الطيران المدنى المصرى، ممثلا عن سلطة الطيران المدني، وذلك للقيام بجولة للتفتيش على إجراءات ومعايير السلامة بالمطار خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن زيارة مسئول إدارة العمليات الجوية بالطيران المدنى، ستشمل تفقد أرض إقلاع البالون بالبر الغربى بالكامل، وسيقوم بعمل متابعة وتفتيش صارمة على كافة إجراءات ومعايير السلامة الجوية بأرض المطار، بهدف التأكد من سير عملية ضبط معايير الجودة والسلامة، كما سيقوم بالتفتيش على الشركات طبقاً لما حددته السلطة من إجراءات.


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