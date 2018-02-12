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رئيس جامعة عين شمس يفتتح المعرض الخيرى السنوى للملابس

الإثنين، 12 فبراير 2018 03:21 م
رئيس جامعة عين شمس يفتتح المعرض الخيرى السنوى للملابس افتتاح المعرض الخيري السنوي للملابس بجامعة عين شمس


كتب محمود راغب
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افتتح ظهر اليوم الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس المعرض الخيرى السنوى للملابس، الذى يقام بالحرم الرئيسى للجامعة أمام قصر الزعفران وينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك فى الافتتاح الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور  نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة و المشرف العام علي المعرض و الدكتورة هبه شاهين مدير المركز الإعلامى وعدد من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورؤساء وأعضاء نوادى روتارى المشاركون بالمعرض.

و أوضح  عبد الوهاب عزت أن معرض هذا العام ينفرد بمشاركة متميزة من عدد من أندية الروتاري ؛ فلأول مرة يشارك هذا العام 6 من أندية الروتاري هي"روتاري قصر النيل و روتاري المعادي وروتاري نيو كايرو و روتاراكت هليوبوليس سبورتنج ونادي اينرويل النيل ونادي اينرويل مصر الجديدة."

وأضاف الدكتور نظمي عبد الحميد أن المعرض يضم عدد ضخم من الملابس و الأحذية والأكسسوارات و التي تباع بأسعار رمزية لصالح مستشفي الأطفال الجامعي و صندوق الرعاية الطبية.

وأعرب رؤساء نواد روتارى عن حرصهم على المشاركة بشكل دورى إيمانا بأهمية تكاتف مختلف المؤسسات لصالح خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور عبد الناصر سنجاب أن تكاتف مؤسسات المجتمع هو الدرع الواقى لحماية الوطن، خاصة فى ظل ما تشهده الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة.

واستعرض سمير عبد الناصر الأنشطة الخدمية للجامعة من قوافل تنموية شاملة وحملات توعوية ومعارض خيرية وغيرها، ودعاهم للمشاركة فى القوافل التى تطلقها الجامعة مع مطلع مارس القادم لعدد من الأحياء داخل إقليم القاهرة الكبرى.

 


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