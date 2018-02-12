رئيس الوزراء يوجه 3 وزارات للتنسيق فى وضع خريطة إقامة فنادق بالمحافظات





كتبت هند مختار

التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لمتابعة أهم ملفات عمل الوزارة وخططها المستقبلية خلال المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بتنشيط وتنمية القطاع السياحي والترويج للمقاصد السياحية المصرية في الخارج.

وعرضت الوزيرة خريطة مشاركة مصر بالمعارض الدولية للتنشيط والترويج السياحي، بدءاً من مارس 2018 وحتى مايو 2019، وفي مقدمتها بورصة السياحة العالمية المقرر إقامتها في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس 2018.

وتطرق الاجتماع لبحث مسار العائلة المقدسة، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الاطار لاتمام هذا التصور بما له من اهمية سياحية ودينية، حيث تم التوجيه بعقد اجتماع الأسبوع المقبل، يضم كافة أطراف اللجنة الخاصة بالتنسيق في هذا الشأن بين مختلف الجهات.

من جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارات السياحة، اللآثار، قطاع الأعمال العام، لوضع خريطة سياحية وفندقية، تتضمن تصوراً لاقامة فنادق مناسبة بعدد من عواصم المحافظات، بما يدعم حركة السياحة والاستثمار في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة صياغة رؤى مختلفة وجديدة للترويج السياحي خلال المرحلة المقبلة، والتنوع في اختيار أسواق غير تقليدية لاستقطاب السياحة الوافدة منها، مؤكداً حرص الدولة بتقديم كافة التيسيرات لتحفيز الاستثمار السياحي في مختلف المجالات.