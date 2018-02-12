حاكم القرم يحذر من عمل إرهابى محتمل خلال انتخابات الرئاسة الروسية





أ ش أ

حذّر حاكم شبه جزيرة القرم سيرجى أكسيونوف، اليوم الاثنين، من حدوث استفزازات محتملة وتهديد إرهابى أثناء انتخابات الرئاسة الروسية القادمة.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية إليه قوله إن "خطرا محتملا قد يأتى من النظام الأوكرانى وممن يسمون بالنشطاء، الذين قالوا ذلك أكثر من مرة".

وأضاف "فضلا عن ذلك، فإنه من غير المستبعد أن يتسلل أعضاء تنظيمات إرهابية دولية إلى داخل القرم عبر الحدود مع أوكرانيا".

ونبه إلى أن "أية محاولات للاستفزاز سيتم القضاء عليها فى مهدها، بشكل سريع وصارم، مثلما حدث خلال أيام ربيع القرم".

وتعهد أكسيونوف باتخاذ تدابير أمنية إضافية سواء على الحدود أو فى مراكز الاقتراع، وعبر كامل أراضى الجمهورية بشكل عام.

يشار إلى أن انتخابات الرئاسة الروسية ستُجرى فى 18 مارس من العام الجاري، حيث سيُقام مركز للاقتراع فى شبه جزيرة القرم للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها مع الجمهورية الروسية فى مارس من عام 2014.