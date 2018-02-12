بوتين يناقش مع ترامب خلال اتصال هاتفى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية





كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الاثنين، فى مستهل اجتماع مع نظيره الفلسطينى محمود عباس، أنه تشاور هاتفيا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال "تحدثت للتو الى الرئيس الأمريكى ترامب، تحدثنا بالتأكيد عن النزاع الإسرائيلى -الفلسطينى".