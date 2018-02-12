أمر ملكى سعودى بحصر مستحقات القطاع الخاص وتعجيل سدادها





رويترز

قالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مرسوم ملكى، اليوم الاثنين، إن المملكة أمرت بحصر جميع مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، ويوجه الأمر الملكى بالتعجيل بسداد المدفوعات المستحقة.

ونقلت الوكالة عن المرسوم الملكى قوله "تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها معالى وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر فى صرفها".