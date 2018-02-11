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جامعة عين شمس تطلق معرض الملابس الخيرى لغير القادرين غدا

الأحد، 11 فبراير 2018 04:00 ص
جامعة عين شمس تطلق معرض الملابس الخيرى لغير القادرين غدا عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس


كتب محمود راغب
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ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس المعرض الخيرى للملابس، غدا الاثنين، والمقرر أن يفتتح المعرض الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة بالحرم الجامعى أمام قصر الزعفران، بحضور الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورؤساء نوادى روتارى المشاركين بالمعرض.

وأوضح سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة المشرف العام على المعرض، أن المعرض هذا العام يقام بمشاركة متميزة من عدد من أندية الروتارى؛ و يشارك هذا العام كل من روتارى قصر النيل وروتارى المعادى وروتارى نيو كايرو وروتاراكت هليوبوليس سبورتنج ونادى اينرويل النيل ونادى اينرويل مصر الجديدة.

ويضم المعرض عددا ضخما من الملابس والأحذية والإكسسوارات التى تباع بأسعار رمزية لصالح مستشفى الأطفال الجامعى والرعاية الطبية.

 

 


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