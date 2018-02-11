القومى للتدريب ينظم أول دورة تدريبية تشريحية لجراحات العمود الفقرى





كتب وليد عبد السلام

نظم المعهد القومي لتدريب الأطباء التابع لوزارة الصحة والسكان، أول دورة تدريبية تشريحية لجراحات العمود الفقرى محدودة التداخل mini invasive spine fixation، بالتعاون مع منظمة AO SPINE السويسرية، التى بدأت يوم الجمعة الماضى واستمرت لمدة يومين، بمقر المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأوضح الدكتور أسامه الشاذلى مدير عام المعهد القومى لتدريب الأطباء، أن الدورة شارك بها 72 طبيب متدرب من 15 دولة حول العالم، تم تدريبهم على أيدي نخبة من الأساتذة والجراحين المتخصصين في مجال جراحه العظام والعمود الفقرى المخ والأعصاب بالجامعات المختلفه، مشيراً الى ان المتدربين تمكنوا من اجراء 6 طرق مختلفه لجراحات تثبيت العمود الفقرى الميكروسكوبية ومحدودة التداخل.

وأضافان اختيار المعهد من قبل منظمة A O والتي تعد أكبر منظمة عالمية لتثبيت الكسور والعمود الفقري في العالم لتنظيم هذة الدورة به يعد حدثاُ كبيراً لافتاً الى انه بالرغم من وجود بدائل أخرى بالعديد من دول الشرق الأوسط الا ان الاختيار وقع على مصر وتحديداً معمل تشريح المعهد القومى للتدريب.

من جانبة أشاد الدكتور كلوديا ستومى أستاذ المخ والأعصاب بألمانيا والمدرب الدولى لجراحات تثبيت العمود الفقرى، بالتجهيزات الحديثة الموجودة بالمعهد، لافتاً الى ان هذه الدوره التدريبيه تعد مضاهيه للجراحات الحقيقية، حيث يقوم المتدرب باجرء الجراحات بيده بأكثر من طريقه لزيادة خبراته ولكى يتعرف على الخطأ الذي يمكن أن يقع به لتصويبه.