الجيش السورى يحبط هجومًا إرهابيًا على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالى





دمشق (أ ش أ)

أحبط الجيش السورى، هجومًا إرهابيًا لتنظيم "جبهة النصرة" وما يسمى "جيش العزة" على نقاط عسكرية فى ريف حماة الشمالى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، أن وحدات الجيش السورى تصدت بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية للهجوم الإرهابي، مبينة أنه تم توجيه رمايات مكثفة على محاور تحرك لإرهابيى تنظيم "جبهة النصرة" باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة غرب منطقة سلمية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير أسلحتهم.

وأوضحت "سانا" أن وحدات الجيش السورى - بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية- خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيين مما يسمى "جيش العزة" هاجموا من محور بلدة اللطامنة نقاطًا عسكرية فى محيط قرية زلين بريف حماة الشمالي، أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وفرار من تبقى منهم، فى حين نفذت وحدات الجيش ضربات مكثفة باتجاه المحور الذى انطلقوا منه.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش السورى -بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة- أنجزت عملياتها القتالية التى بدأتها منذ 3 أشهر الماضية بنجاح، وحررت عددًا كبيرًا من البلدات والقرى والمزارع فى أرياف حماة الشمالى الشرقى وحلب وإدلب، وأنهت وجود تنظيم "داعش" الإرهابى فيها.

وخرقت المجموعات المسلحة قبل ظهر اليوم اتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص عبر هجومها على نقطة عسكرية.