الأسواق الحرة لمصر للطيران تقدم هدايا مجانية على المشتريات بمناسبة عيد الحب





كتب محمد طنطاوى

أصدرت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، كتيب احتفالا بعيد الحب و الذى يحتوى على مزيج من الهدايا تقدم عند الشراء من الأسواق الحرة عند الشراء والتى توزع فى معارضها بمبان الركاب 2و3 .

وتقوم مصر للطيران من خلال معارضها بكافة صالات السفر والوصول بمطار القاهرة والمطارات المصرية بتقديم عروض على مدار العام، خاصة فى المناسبات الاجتماعية، والتى تلقى إقبالا كبيرا من كافة العملاء نظرا للعروض المتميزة على عروض الشراء المقدمة.