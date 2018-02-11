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إيران تستعرض عضلاتها وتنصب صواريخها "الباليستية" فى ذكرى انتصار الثورة

الأحد، 11 فبراير 2018 09:36 ص
إيران تستعرض عضلاتها وتنصب صواريخها "الباليستية" فى ذكرى انتصار الثورة صواريخ إيرانية - صورة أرشيفية


كتبت إسراء أحمد فؤاد
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تحيى إيران، اليوم الأحد، الذكرى الـ 39 للثورة الإسلامية 1979، بمسيرات حاشدة فى أغلب مدنها، تردد شعارات "الموت لإسرائيل" والموت لأمريكا".

 

واستغلت طهران المناسبة للقيام باستعراض عضلاتها، وعرض الحرس الثورى الإيرانى صاروخين بالستيين بعيدى المدى من طراز " قدر f"، فى شوارع العاصمة طهران.

 

ووفقا لوكالة فارس استعرضت الحرس الثورى أيضا صاروخ "فجر 5" والذى أطلقته الفصائل الفلسطينية الموالية لإيران على تل أبيب خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة.

 

وتتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإيرانية، توتر مع الإدارة الأمريكية على خلفية برنامج طهران الصاروخى الباليستى الذى ترى واشنطن فيه تهديدا لحلفائها فى المنطقة، وترغب فى إدخال تعديلات فى الاتفاق النووى الموقع فى عام 2015، لتقويض برنامجها وطموحها فى المنطقة.

 

وقال روحانى مساء السبت، وعشية المراسم  "إذا نفذت أطراف الاتفاق النووى جميع تعهداتها بشكل جيد وخاصة الولايات المتحدة فستشهد فى الوقت الحاضر علاقات سياسية أفضل فى العالم والمنطقة أما إذا انسحبت فإنها تكون ارتكبت خطأ استراتيجيا فى علاقاتها السياسية مع العالم كما أنها ستتكبد خسائر فادحة".

 

ايران تستعرض صواريخها الباليستية فى ذكرى ثورتها
إيران تستعرض صواريخها الباليستية فى ذكرى ثورتها

 

صاروخ قدر الايرانى
صاروخ قدر الإيرانى

 

 


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