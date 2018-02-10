136 مليونا و143 ألف جنيه إجمالى ضرائب جمركية ورسوم محصلة خلال يناير 2018





كتب - أحمد يعقوب

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد برئاسة السيد العوف مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك بورسعيد خلال شهر يناير 2018 عن 310 سيارات ركوب (ملاكى) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى وعن 776 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 268 مليونا و610 آلف و702 جنيه، كما أنهت إدارة سيارات الركوب خلال نفس الفترة الإجراءات على مشمول 474 بيانا جمركيا ترانزيت.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 52 مليونا و 994 ألفا و 992 جنيها والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 34 مليونا و 560 ألفا و 967 جنيها جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 87 مليونا و555 ألفا و959 جنيها.

وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر يناير 2018 حوالى 1073 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 177 مليونا و106 آلاف و461 جنيها.



كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 14 مليونا و84 ألفا و817 جنيها وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 28 مليون و 112 ألفا و236 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 42 مليونا و197 ألفا و53 جنيها.



وخلال شهر يناير 2018 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 82 بيان جمركى وارد نهائى معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية ) بقيمة إجمالية 30 مليونا و149 ألفا و507 جنيهات.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها مليون و808 آلاف و138 جنيهات والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 4 ملايين و 532 ألفا و538 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 6 ملايين و340 ألفا و676 جنيها.



كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 49 ألفا و463 جنيها

وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر يناير 2018 حوالى 475 مليونا و866 ألفا و670 جنيها.



ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 68 مليونا و937 ألفا و410 جنيهات وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 67 مليونا و205 آلاف و741 جنيها، ويبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر يناير 2018 حوالى 136 مليونا و143 ألفا و151 جنيها.