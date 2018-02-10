وزير البترول: "إيجبس 2018" ملتقى عالمى لطرح الفرص الاستثمار فى مصر





كتب أحمد أبو حجر

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينطلق يوم الاثنين المقبل، مؤتمر ومعرض مصر الدولى الثانى للبترول "إيجبس 2018"، والذى تستمر فعالياته على مدار 3 أيام.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية هذا المؤتمر، الذى يعد فرصة لتبادل الآراء والخبرات الفنية، والتعرف على أحدث التكنولوجيات المطبقة فى صناعة البترول والغاز العالمية، كما يعد ملتقى بتروليًا عالميًا هامًا لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة فى شتى المجالات البترولية المصرية، أمام كبرى الشركات البترولية العالمية، وخاصة فى مشروع مصر القومى للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول الذى يتم تنفيذه حاليًا.

ويشهد المؤتمر إقبالًا كبيرًا، حيث يشارك فيه العديد من وزراء الطاقة والبترول، فضلًا عن سكرتير عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وأمين عام الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وأمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، ورئيس مجلس البترول العالمى، بالإضافة إلى حوالى 150 خبيرًا، كما يشهد المؤتمر حوالى 40 جلسة فنية إلى جانب الجلسات الرئيسية، ويشارك فى فاعلياته أكثر من 400 شركة محلية وعالمية، و10 آلاف مشارك و11 جناحاً لكبريات الدول فى الصناعة البترولية.

جلسة مباحثات مشتركة بين وزير البترول ونائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى

وعلى جانب آخر، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى ماساكى أوجوشى والوفد المرافق له بحضور وكيل أول الوزارة لشئون البترول ووكيل الوزارة لشئون المكتب الفنى، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى صناعة البترول والمشروعات الجديدة المخطط إقامتها فى صناعة التكرير والبتروكيماويات، وأكد الملا على أهمية تعزيز التواصل والاستفادة من الخبرات اليابانية خاصة فى مجال التكنولوجيا وإقامة المشروعات البترولية المتطورة ، لافتًا إلى أن اليابان تعد من الدول التى ترتبط مع مصر بعلاقات وثيقة على المستويين السياسى والاقتصادى.

وتأتى هذه الزيارة ضمن سلسلة من الاجتماعات المقرر عقدها بين الجانبين بناء على طلب اليابان إثر انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئاسة الاتحاد الأفريقى خلال الدورة الحادية والثلاثين عام 2019، والذى يدعم الاستثمارات اليابانية بالقارة السمراء من خلال مصر كبوابة للقارة.

وخلال الاجتماع تم استعراض مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات المقرر إقامته بالمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وهيئة البترول وشركة تويوتا تسوشو اليابانية المتخصصة عالميًا فى إقامة مثل تلك المشروعات العملاقة، حيث أشار الوزير إلى قرب انتهاء دراسة الجدوى التفصيلية للمجمع للإسراع بوضعه على خريطة الإنتاج، وسيتم تخصيص جانب من إنتاج المجمع لتغطية احتياجات السوق المحلى وتصدير الباقى للأسواق العالمية مما يعمل على زيادة العائد الاقتصادى للدولة من هذا المشروع العملاق.

ومن ناحيته، أكد أوجوشى أن العلاقات مع مصر تتسم بالمتانة وتحكمها رؤية سياسية واضحة وتقدير متبادل لدور البلدين الفعال، مشيرًا إلى أن بلاده حريصة على التعاون مع مصر فى كافة المجالات ونقل التجربة اليابانية إلى مصر خاصة فى المجالات التكنولوجية والصناعات الاستراتيجية، وأنه وجه الدعوة للمهندس طارق الملا وزير البترول لحضور مؤتمر التعاون الأفريقى اليابانى المقرر انعقاده شهر مايو المقبل.