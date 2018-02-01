محافظة دمياط تعلن عن مسابقة لاختيار أفضل مركز شباب ومدينة وقرية ومدرسة

بالتعاون مع الرقابة الإدارية..
محافظة دمياط تعلن عن مسابقة لاختيار أفضل مركز شباب ومدينة وقرية ومدرسةالخميس، 01 فبراير 2018 08:01 ص
الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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أعلنت محافظة دمياط، عن إجراء مسابقة لاختيار أفضل "مركز شباب- مدينة - قرية -مدرسة - مستشفى" على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية .
وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى بيان له، إن الاختيار بالمسابقة سيكون عبارة عن أفضل مركز شباب على مستوى المحافظة، وأفضل " قرية - حى - مدينة" على مستوى المحافظة، وأفضل مدرسة حكومية أو تجريبية على مستوى المحافظة، وأفضل مستشفى على مستوى المحافظة.
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