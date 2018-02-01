محافظة دمياط تعلن عن مسابقة لاختيار أفضل مركز شباب ومدينة وقرية ومدرسة





دمياط عبده عبد البارى

أعلنت محافظة دمياط، عن إجراء مسابقة لاختيار أفضل "مركز شباب- مدينة - قرية -مدرسة - مستشفى" على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية .

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى بيان له، إن الاختيار بالمسابقة سيكون عبارة عن أفضل مركز شباب على مستوى المحافظة، وأفضل " قرية - حى - مدينة" على مستوى المحافظة، وأفضل مدرسة حكومية أو تجريبية على مستوى المحافظة، وأفضل مستشفى على مستوى المحافظة.