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بالتعاون مع الرقابة الإدارية..

محافظة دمياط تعلن عن مسابقة لاختيار أفضل مركز شباب ومدينة وقرية ومدرسة

الخميس، 01 فبراير 2018 08:01 ص
محافظة دمياط تعلن عن مسابقة لاختيار أفضل مركز شباب ومدينة وقرية ومدرسة الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط عبده عبد البارى
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أعلنت محافظة دمياط، عن إجراء مسابقة لاختيار أفضل "مركز شباب- مدينة - قرية -مدرسة - مستشفى" على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية .
 
وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى بيان له، إن الاختيار بالمسابقة سيكون عبارة عن أفضل مركز شباب على مستوى المحافظة، وأفضل " قرية - حى - مدينة" على مستوى المحافظة، وأفضل مدرسة حكومية أو تجريبية على مستوى المحافظة، وأفضل مستشفى على مستوى المحافظة.
 
 

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