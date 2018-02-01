ضبط عاطل بحوزته 2000 قرص مخدر فى المنيا

أقراص مخدرة
المنيا- حسن عبد الغفار
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تمكنضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا من ضبط "محسن. ش "، 39 سنه عاطل ومقيم دائرة مركز المنيا وبحوزته حقيبة بلاستيكية تحوى بداخلها 800 قرص من عقار التامول المخدر و1200 قرص لعقار الترامادول المخدر.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وبالعرض على اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن أمر بالتحفظ علي المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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