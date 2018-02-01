اليوم.. انعقاد منتدى الأعمال المصرى السعودى بمشاركة واسعة





كتب إسلام سعيد

تنطلق فعاليات منتدى الأعمال المصرى السعودى مساء اليوم الخميس، بمشاركة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وبحضور رجال أعمال مصريين وسعوديين وأعضاء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث الفرص الاستثمارية.

ويشارك فى حشد من رجال الأعمال من كلتا الدولتين، وعدد من الوزراء وأعضاء الغرف التجارية.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة للمملكة العربية السعودية 4309 شركات، ويبلغ التدفق فى راس المال المصدر 7 مليارات ومائتين وثمانية عشر مليون دولار، وترتيب السعودية الـ2 بين الدول المستثمرة فى مصر.

واستضافت القاهرة يوم الاثنين الماضى، اجتماع اللجنة المصرية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء، وذلك للإعداد لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التى سيترأسها وزيرا التجارة فى البلدين وستعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر أبريل المقبل.