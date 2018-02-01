video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 05:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اليوم.. انعقاد منتدى الأعمال المصرى السعودى بمشاركة واسعة

الخميس، 01 فبراير 2018 01:00 ص
اليوم.. انعقاد منتدى الأعمال المصرى السعودى بمشاركة واسعة طارق قابيل وزير التجارة والصناعة


كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

تنطلق فعاليات منتدى الأعمال المصرى السعودى مساء اليوم الخميس، بمشاركة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وبحضور رجال أعمال مصريين وسعوديين وأعضاء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث الفرص الاستثمارية.

ويشارك فى حشد من رجال الأعمال من كلتا الدولتين، وعدد من الوزراء وأعضاء الغرف التجارية.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة للمملكة العربية السعودية 4309 شركات، ويبلغ التدفق فى راس المال المصدر 7 مليارات ومائتين وثمانية عشر مليون دولار، وترتيب السعودية الـ2 بين الدول المستثمرة فى مصر.

واستضافت القاهرة يوم الاثنين الماضى، اجتماع اللجنة المصرية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء، وذلك للإعداد لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التى سيترأسها وزيرا التجارة فى البلدين وستعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر أبريل المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-1-2018 وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

وفد من "تحديث الصناعة" يبحث الخدمات المقدمة من المركز لإحدى شركات الصناعات الغذائية

رجال أعمال سعوديين ومصريين يبحثون الفرص الاستثمارية خلال منتدى أعمال مشترك

الاستثمار السعودى بمصر

اخبار الاقتصاد

منتدى الاعمال المصرى السعودى



لا تفوتك
"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

تعرف على الإيرادات القياسية لفيلم Star Wars The Last Jedi بعد 7 أسابيع

تعرف على الإيرادات القياسية لفيلم Star Wars The Last Jedi بعد 7 أسابيع

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة