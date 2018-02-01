البورصة تربح 10.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة زيادة 1.3%





كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 10.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 861.464 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 1.3% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 409.940 مليار جنيه إلى 472.432 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 15.2%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 242.934 مليار جنيه إلى 198.815 مليار جنيه بنسبة تراجع 18.2%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 652.874 مليار جنيه إلى 671.247 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.8%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 2249 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 2120 ألف سند تقريباً.