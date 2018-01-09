وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى نظيره التنزانى ويعقدان مؤتمرا صحفيا غدا





كتب أحمد جمعة

يلتقى وزير الخارجية سامح شكرى، غدا الأربعاء، نظيره التنزانى أجوستين ماهيجا، فى قصر التحرير بوسط القاهرة، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين لاستعراض أبرز ما تناولاه من موضوعات.

وفى هذا الإطار، قال السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إن أعمال الدورة الثالثة للجنة المصرية التنزانية المشتركة بدأت اليوم الثلاثاء على مستوى كبار المسؤولين، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية التنزانية، ومن المقرر عقد الجلسة الختامية لها غدا الأربعاء، برئاسة وزيرى خارجية البلدين.

وأضاف "إدريس"، فى بيان صادر عنه قبل قليل، أن من المقرر أن يشارك فى أعمال اللجنة ممثلون عن وزارات الزراعة والرى والموارد المائية والكهرباء والتجارة والاستثمار والصحة والسياحة من البلدين، وتشهد الاجتماعات مناقشات مكثفة بين الجانبين حول تعزيز علاقات التعاون القائمة بينهما فى تلك المجالات، واستشراف مجالات وآفاق جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا فى أغسطس الماضى، إضافة إلى الحديث عن الزيارة المرتقبة للرئيس التنزانى للقاهرة خلال العام الجارى.