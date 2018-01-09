video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى نظيره التنزانى ويعقدان مؤتمرا صحفيا غدا

الثلاثاء، 09 يناير 2018 04:33 م
وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى نظيره التنزانى ويعقدان مؤتمرا صحفيا غدا وزير الخارجية سامح شكرى


كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

يلتقى وزير الخارجية سامح شكرى، غدا الأربعاء، نظيره التنزانى أجوستين ماهيجا، فى قصر التحرير بوسط القاهرة، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين لاستعراض أبرز ما تناولاه من موضوعات.

وفى هذا الإطار، قال السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إن أعمال الدورة الثالثة للجنة المصرية التنزانية المشتركة بدأت اليوم الثلاثاء على مستوى كبار المسؤولين، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية التنزانية، ومن المقرر عقد الجلسة الختامية لها غدا الأربعاء، برئاسة وزيرى خارجية البلدين.

وأضاف "إدريس"، فى بيان صادر عنه قبل قليل، أن من المقرر أن يشارك فى أعمال اللجنة ممثلون عن وزارات الزراعة والرى والموارد المائية والكهرباء والتجارة والاستثمار والصحة والسياحة من البلدين، وتشهد الاجتماعات مناقشات مكثفة بين الجانبين حول تعزيز علاقات التعاون القائمة بينهما فى تلك المجالات، واستشراف مجالات وآفاق جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا فى أغسطس الماضى، إضافة إلى الحديث عن الزيارة المرتقبة للرئيس التنزانى للقاهرة خلال العام الجارى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأيرلندى ملفات المنطقة.. سامح شكرى:لم نتلق ردا من السودان وإثيوبيا حول مشاركة البنك الدولى بمفاوضات سد النهضة.. ويؤكد:حريصون على علاقتنا مع الخرطوم.. والوزير الأيرلندى:مصر بلد محورى

سامح شكرى: بحثت مع وزير خارجية أيرلندا استئناف الطيران المباشر بين البلدين

مصر

اخبار مصر

وزير الخارجيه

سامح شكرى

اخبار تنزانيا

افريقيا

وزير خارجيه تنزانيا



لا تفوتك
سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة