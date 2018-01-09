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نائب الأمين العام للبرلمان: 464 نائبا يوقعون علي استمارات تزكية الرئيس

الثلاثاء، 09 يناير 2018 04:34 م
نائب الأمين العام للبرلمان: 464 نائبا يوقعون علي استمارات تزكية الرئيس جانب من توقيعات النواب لتزكية السيسى


كتب : نورا فخرى
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قال المستشار محمد نصير، نائب الأمين العام لمجلس النواب، إن عدد الاستمارات التي وقعها أعضاء مجلس النواب منذ وصول نموذج تزكية مرشحى الرئاسة المخصصة لأعضاء البرلمان إلى مقر المجلس، بلغت  مايقرب من 464 استمارة.

واضاف نصير، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجان التي تم تشكيلها بالمجلس لاستقبال توقيعات اعضاء مجلس النواب، علي نماذج استمارات تزكية المرشحين في الانتخابات الرئاسية ستظل مستمرة في أعمالها حتي المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للإنتخابات في القرار الصادر رقم 3 لسنه 2018. 

وجاء القرار رقم ( 3 ) لسنة 2018 بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وحددت المستندات المطلوبة وفقا للقانون، حيث نصت المادة الأولى من القرار على تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت الموافق 20-1-2018 حتى الاثنين الموافق 29-1-2018 بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات الكائن 110 ش القصر العينى – قسم قصر النيل – مدينة القاهرة


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