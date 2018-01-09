رويترز: مصر تشترى 115 ألف طن من القمح الروسى فى مناقصة

رويترز: مصر تشترى 115 ألف طن من القمح الروسى فى مناقصةالثلاثاء، 09 يناير 2018 06:42 م
شون القمح - أرشيفية
رويترز:
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قال تجار إن الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر، اشترت 115 ألف طن من القمح الروسى فى مناقصة اليوم الثلاثاء.
وأوضح التجار، بحسب رويترز، أن الهيئة اشترت من شركة إيه.أو.إس 55 ألف طن بسعر 192 دولارا على أساس التسليم على ظهر السفينة، بالإضافة لتكلفة الشحن وقدرها 15.60 دولار للطن، بما يعادل 207.60 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.
وأضاف أن الهيئة اشترت 60 ألف طن من الشركة ذاتها بسعر 193.30 دولار للطن تسليم ظهر السفينة و14.80 دولار تكلفة الشحن، بما يعادل 208.10 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.
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