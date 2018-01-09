السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من عاهل الاْردن لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من عاهل الاْردن لبحث مستجدات القضية الفلسطينيةالثلاثاء، 09 يناير 2018 04:11 م
الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول أوجه التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، وسبل تدعيم العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين.
كما تم خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلاً عن بحث سبل التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن.
واتفق الزعيمان على الاستمرار في التشاور المكثف بين الجانبين، وتنسيق الجهود المشتركة لما فيه صالح البلدين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.
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