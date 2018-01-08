وليد سليمان ومؤمن زكريا وأزارو فى تشكيل الأهلى أمام الزمالك

وليد سليمان ومؤمن زكريا وأزارو فى تشكيل الأهلى أمام الزمالكالإثنين، 08 يناير 2018 05:54 م
فريق الاهلي / ارشيفية
كتب محمد عراقى ورامي ناجي
إضافة تعليق
أعلن حسام البدري المدير الفني للأهلى تشكيل فريقه لمباراة الزمالك التى ستنطلق بعد قليل في ختام الدور الأول للدوري باستاد القاهرة .
ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامى ربيعة ، أيمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، مؤمن زكريا ، وليد سليمان، عبد الله السعيد ، أحمد فتحي ، على معلول ووليد أزارو.
إضافة تعليق
أين جماهيرى؟.. لسان حال البدرى وجلال فى القمة الـ 115.. مدرب الأهلى يسعى لتجاوز أزمة رحيل متعب مع عشاق القلعة الحمراء.. والمدير الفنى للزمالك يحلم بأقوى بطاقة تعارف مع الجمهور الأبيض وإنهاء نغمة ابن النادى
نهاية إمبراطورية واشنطن على يد "ترامب" فى كتاب "نار وغضب"..محلل بريطانى:العالم يستعد لنظام دولى بدون أمريكا..رئيس "البيت الأبيض" حارق لذاته..وسياساته تقطع الخيط الأخير مع فلسطين وتحطم إنجاز نادر بالملف الإيرانى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة