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وليد سليمان ومؤمن زكريا وأزارو فى تشكيل الأهلى أمام الزمالك

الإثنين، 08 يناير 2018 05:54 م
وليد سليمان ومؤمن زكريا وأزارو فى تشكيل الأهلى أمام الزمالك فريق الاهلي / ارشيفية


كتب محمد عراقى ورامي ناجي
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أعلن حسام البدري المدير الفني للأهلى تشكيل  فريقه لمباراة الزمالك التى ستنطلق بعد قليل في ختام الدور الأول للدوري باستاد القاهرة .

ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من : محمد الشناوي  ، رامى ربيعة ، أيمن اشرف  ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، مؤمن زكريا ، وليد سليمان، عبد الله السعيد ، أحمد فتحي ، على معلول ووليد أزارو.


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