وليد سليمان ومؤمن زكريا وأزارو فى تشكيل الأهلى أمام الزمالك





كتب محمد عراقى ورامي ناجي

أعلن حسام البدري المدير الفني للأهلى تشكيل فريقه لمباراة الزمالك التى ستنطلق بعد قليل في ختام الدور الأول للدوري باستاد القاهرة .

ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامى ربيعة ، أيمن اشرف ، عمرو السولية ، حسام عاشور ، مؤمن زكريا ، وليد سليمان، عبد الله السعيد ، أحمد فتحي ، على معلول ووليد أزارو.