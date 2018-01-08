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وزارة التربية والتعليم: برامج لتدريب المعلمين على أحدث المهارات والأدوات

الإثنين، 08 يناير 2018 04:00 ص
وزارة التربية والتعليم: برامج لتدريب المعلمين على أحدث المهارات والأدوات الدكتور محمد عمر رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية


كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور محمد عمر، مساعد وزير التربية والتعليم، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، إن هناك توجها من الوزارة والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بضرورة التنمية المستدامة للمعلمين ومن ثم يتطلب وجود برامج تدريبية تفصيلية تستمر على مدار سنين وليس برنامج تدريبى واحد.

وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الوزارة تقيس الآن مستوى المعلم المهارى وتضع برامج تستمر مع المعلم لمدة 10 سنين أو 20 سنة أو أكثر  بحيث يكون تطوير المعلم قائم على أحدث الأدوات التى تمكنه من نقل الطالب إلى مستوى مهارى كما يتطلبه سوق العمل وهو ما تحتاجه الدولة.

وتابع مساعد وزير التربية والتعليم: أن برامج التدريب لا بد وأن تختلف عن الماضى، موضحا أن البداية كانت بإعادة الأكاديمية المهنية للمعلمين حتى تعود  لتحقيق الدور الذى أناطها به القانون.

 


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