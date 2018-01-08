video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 09:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لأول مرة.. وزارة التربية والتعليم تشارك بأعمال طلابية وفنية فى معرض الكتاب

الإثنين، 08 يناير 2018 07:00 ص
لأول مرة.. وزارة التربية والتعليم تشارك بأعمال طلابية وفنية فى معرض الكتاب معرض الكتاب ارشيفيه


كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قالت إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والتربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لأول مرة يشارك طلاب من المدارس بأعمال فى معرض الكتاب الذى يتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت إيمان حسن فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الوزارة تشارك بمجموعة من الأعمال الفنية والأنشطة داخل المدارس فى المعرض حيت يتم تخصيص ركن أو مكان للوزارة فى معرض الكتاب، موضحة أنه خطوة مهمة لتشجيع الطلاب والاخصائيين.

وأوضحت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والتربوية بالوزارة، أنه سيتم اختيار الأعمال التى تشارك فى معرض الكتاب وتجهيزها حتى تنظيمه وذلك من عدة محافظات.

الجدير بالذكر أنه تجري الاستعدادات لاستقبال معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذى ينطلق أواخر الشهر الجارى ويستمر حتى أوائل فبراير المقبل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم تسمح لمعلمى الصف السادس الابتدائى بالمناطق النائية التصحيح فى مدارسهم

فوز طالبتين بمدرسة المتفوقين بكفر الشيخ بالمركز الثانى بمسابقة دولية بكندا

التربية والتعليم

معرض اكتاب

اخبار اليوم

اخبار التعليم

اخبار مصر



لا تفوتك
تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

جوجل: نجحنا فى بيع نسخة من جهاز Home فى الثانية الواحدة منذ أكتوبر الماضى

جوجل: نجحنا فى بيع نسخة من جهاز Home فى الثانية الواحدة منذ أكتوبر الماضى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة