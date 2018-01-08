لأول مرة.. وزارة التربية والتعليم تشارك بأعمال طلابية وفنية فى معرض الكتاب





كتب محمود طه حسين

قالت إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والتربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لأول مرة يشارك طلاب من المدارس بأعمال فى معرض الكتاب الذى يتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت إيمان حسن فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الوزارة تشارك بمجموعة من الأعمال الفنية والأنشطة داخل المدارس فى المعرض حيت يتم تخصيص ركن أو مكان للوزارة فى معرض الكتاب، موضحة أنه خطوة مهمة لتشجيع الطلاب والاخصائيين.

وأوضحت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والتربوية بالوزارة، أنه سيتم اختيار الأعمال التى تشارك فى معرض الكتاب وتجهيزها حتى تنظيمه وذلك من عدة محافظات.

الجدير بالذكر أنه تجري الاستعدادات لاستقبال معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذى ينطلق أواخر الشهر الجارى ويستمر حتى أوائل فبراير المقبل.