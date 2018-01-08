تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)الإثنين، 08 يناير 2018 12:57 ص
البابا تواضروس
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه فى شبابه كان يلعب كرة سلة، كما لعب فى الصف الأول الإعدادى كرة قدم، فى أول يوم دراسة، مشيراً إلى أنه كان قد حصل على ساعة هدية نجاحه فى الابتدائية وعندما لعب كرة القدم، تهشمت ساعته، مما جعله يتجنب لعب الكرة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، على فضائية "cbc"، مع إسعاد يونس، أنه من المهم جداً أن يكون للإنسان هوايات ولا يكون لديه أوقات فراغ، مشيراً إلى أنه يحب الفنانين عادل إمام وفؤاد المهندس ونجيب الريحانى وهانى رمزى ومحمد عوض.
وأشار البابا تواضروس، إلى أنه يحب روح المرح بصفة عامة، والشخص الممتلئ بالمعرفة، بالإضافة إلى أنه كان يحب هوايات المراسلة، موضحاً أنه راسل نيل أرمسترونج أول رائد فضاء يمشى على سطح القمر.
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