video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 09:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" تقدم حزمة ارشادية لمزارعى حدائق العنب للنهوض بإنتاجية المحصول

الإثنين، 08 يناير 2018 03:00 ص
"الزراعة" تقدم حزمة ارشادية لمزارعى حدائق العنب للنهوض بإنتاجية المحصول حدائق العنب


كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أعلنت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية،التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن حزمة من التوصيات الفنية  الارشادية  الشهرية لمزارعى حدائق العنب.

وشدد تقرير الحاصلات الزراعية،على ضرورة البدء فى  عملية التقليم بعد التأكد من دخول الأشجار فى طور السكون الشتوى،حيث يتم ترك من (60-80) عين / كرمة فى  المتوسط موزعة على القصبان للأشجار البالغة حسب قوة وضعف الشجرة فتقل العيون على الشجرة التى سبقت، وإن حملت أكثر فى  العام الماضى.

 وأوضح التقرير،أن الأشجار التى  حملت أكثر من طاقتها يظهر عليها إنخفاض معدل النمو للأفرع من حيث السمك والطول وجفاف بعضها وعدم نضج الأخر، والتى حملت أقل من طاقتها يظهر عليها قوة نمو الأفرع فى  السمك والطول وكثرة خروج البراعم الثانوية الموجودة فى أبط الأوراق وزيادة فى البراعم التى ينمو منها أفرع على الخشب القديم.

وشدد  التقرير،على مزارعى  العنب ضرورة استبعاد القصبات التى  عليها لون بني مبعثر غير منتظم الشكل لإصابته بالبياض الدقيقي، لافتا الى أنه يمكن اختيار الأفرع الناضجة (عمر سنة) النامية من براعم خشب قديم كطراحات أسوة بالأفرع التى تنمو على دوائر أو خشب عمر سنتين وفى حالة قلة عدد الطراحات من الأفضل استخدامها كدوابر تجديدية.

وطالبت التقريربضرورة تجنب استخدام الأفرع الضعيفة عمر سنة كدوابر تجديدة لأنه يؤدى إلى إنتاج نموات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها فى موسم التقليم الشتوى التالى، مشيرا الى أنه فى  حالة استمرار الأوراق خلال شهر الجارى  يجب اسقاطها باستخدام محلول اليوريا 10%،موضحا أنه من نصف الشهر يمكن الرش بأحد المركبات الكاسرة لطور السكون وذلك لزيادة نسبة تفتح البراعم وذلك حسب مناطق الزراعة المختلفة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة: نحرص على دعم الفلاحين والمربيين بالصعيد والمحافظات الحدودية

الزراعة تستعد لتنظيم مهرجان زهور الربيع فى حديقة الأورمان مارس المقبل

الخدمات البيطرية: حملات على أماكن تقديم الأطعمة خلال عيد الميلاد المجيد

وزارة الزراعة

حدائق العنب

الحاصلات الزراعية

المحاصيل البستانية



لا تفوتك
تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

جوجل: نجحنا فى بيع نسخة من جهاز Home فى الثانية الواحدة منذ أكتوبر الماضى

جوجل: نجحنا فى بيع نسخة من جهاز Home فى الثانية الواحدة منذ أكتوبر الماضى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة