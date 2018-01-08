"الزراعة" تقدم حزمة ارشادية لمزارعى حدائق العنب للنهوض بإنتاجية المحصول





كتب عز النوبى

أعلنت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية،التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن حزمة من التوصيات الفنية الارشادية الشهرية لمزارعى حدائق العنب.

وشدد تقرير الحاصلات الزراعية،على ضرورة البدء فى عملية التقليم بعد التأكد من دخول الأشجار فى طور السكون الشتوى،حيث يتم ترك من (60-80) عين / كرمة فى المتوسط موزعة على القصبان للأشجار البالغة حسب قوة وضعف الشجرة فتقل العيون على الشجرة التى سبقت، وإن حملت أكثر فى العام الماضى.

وأوضح التقرير،أن الأشجار التى حملت أكثر من طاقتها يظهر عليها إنخفاض معدل النمو للأفرع من حيث السمك والطول وجفاف بعضها وعدم نضج الأخر، والتى حملت أقل من طاقتها يظهر عليها قوة نمو الأفرع فى السمك والطول وكثرة خروج البراعم الثانوية الموجودة فى أبط الأوراق وزيادة فى البراعم التى ينمو منها أفرع على الخشب القديم.

وشدد التقرير،على مزارعى العنب ضرورة استبعاد القصبات التى عليها لون بني مبعثر غير منتظم الشكل لإصابته بالبياض الدقيقي، لافتا الى أنه يمكن اختيار الأفرع الناضجة (عمر سنة) النامية من براعم خشب قديم كطراحات أسوة بالأفرع التى تنمو على دوائر أو خشب عمر سنتين وفى حالة قلة عدد الطراحات من الأفضل استخدامها كدوابر تجديدية.

وطالبت التقريربضرورة تجنب استخدام الأفرع الضعيفة عمر سنة كدوابر تجديدة لأنه يؤدى إلى إنتاج نموات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها فى موسم التقليم الشتوى التالى، مشيرا الى أنه فى حالة استمرار الأوراق خلال شهر الجارى يجب اسقاطها باستخدام محلول اليوريا 10%،موضحا أنه من نصف الشهر يمكن الرش بأحد المركبات الكاسرة لطور السكون وذلك لزيادة نسبة تفتح البراعم وذلك حسب مناطق الزراعة المختلفة".