التعليم: تدريبات لمعلمى مراحل التعليم الأساسى بالمدارس الرسمية للغات





كتب محمود طه حسين

أكدت نهلة هيكل، مدير الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات، أنه قد تقرر تدريب معلمى مادة اللغة الإنجليزية بالمرحلة الابتدائية والإعدادية بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات ومديرى المدارس الرسمية للغات وبحضور موجهى المادة بالمديرية للمرحلتين ( موجه واحد فقط لكل مرحلة) فى الفترة من الخميس الموافق 25/1/2018 حتى السبت الموافق 27/1/2018 لمحافظات ( الدقهلية – دمياط - الشرقية ).

أضافت هيكل أنه قد تقرر تنفيذ منحة التعليم أولًا للطلاب المتفوقين لأوائل الشهادة الإعدادية الذين تم ترشيحهم من المدارس الرسمية للغات والمتميزة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر خلال إجازة نصف العام فى الفترة من 20/1 إلى 1/2/2018 ولمدة 14 يوم على التوالى.

وأوضحت هيكل أن ذلك يتم فى ضوء تنفيذ البروتوكول الموقع مابين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومدارس الجيل الجديد الدولية، ومشروع التعليم أولًا، الذى تضمن تدريب 1000 مدرس من مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم بجميع المراحل التعليمية (ابتدائى- إعدادى- ثانوى) وموجهى المادة بالمديريات التعليمية، وأيضًا مديرى المدارس الرسمية للغات ومنحة المتفوقين للشهادة الإعدادية.