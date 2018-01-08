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الإثنين، 08 يناير 2018 11:26 م
خالد صلاح
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البنك العربى الأفريقى يمنح "أركو" تسهيل ائتمانى بقيمة مليار جنيه لتمويل توسعات الشركة

الإثنين، 08 يناير 2018 01:48 م
البنك العربى الأفريقى يمنح "أركو" تسهيل ائتمانى بقيمة مليار جنيه لتمويل توسعات الشركة أميرة شريف


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حصلت الشركة العربية للتطوير العقارى "أركو"، إحدى كبرى الشركات الرائدة فى مجال التنمية العقارية بمصر، على تسهيل ائتمانى بقيمة مليار جنيه من البنك العربى الأفريقى الدولى.

ويهدف التسهيل الائتمانى لتمويل المشروعات الجديدة الخاصة بشركة "أركو" فى التطوير العمرانى، حيث زادت إجمالى حجم استثمارات أركو فى مصر خلال الخمس سنوات الماضية فقط إلى 32 مليار جنيه، تم خلالها تنفيذ 5 مشروعات ويتم حاليا العمل على 6 مشروعات أخرى.

وعلقت أميرة شريف الشريك الرئيسى بمكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية والذى يمثل البنك العربى الأفريقى الدولى كمستشار قانونى على هذا التسهيل الائتمانى قائلة: "هذه العملية تمثل واحدة من أكبر العقود التمويلية فى مجال التطوير العقارى، التى تمت خلال الفترة الحالية، والتى ستساهم فى زيادة استثمارات ومشروعات أركو باعتبارها واحدة من أكبر الكيانات العاملة بمصر فى هذا القطاع الاستراتيجى منذ عام 2005".


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البنك العربى الافريقى

اركو

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