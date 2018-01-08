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الإسكان: بدء التشغيل التجريبى لكوبرى محمد نجيب بالقاهرة الجديدة

الإثنين، 08 يناير 2018 05:48 م
الإسكان: بدء التشغيل التجريبى لكوبرى محمد نجيب بالقاهرة الجديدة محور محمد نجيب


كتب أحمد حسن
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شهد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بدء التشغيل التجريبى لكوبرى محور محمد نجيب، بمدينة القاهرة الجديدة.

 

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح: يتكون الكوبرى من 3 حارات فى كل اتجاه، بطول 950 مترا، للربط بين محورى محمد نجيب الشمالى والجنوبى، ومتقاطعاً مع محور التسعين الشمالى والجنوبى، بجانب مدخل للقادم من التسعين الجنوبى ومتجه إلى طريق السويس، ومخرج للقادم من طريق السويس ومتجه إلى محور التسعين الجنوبى، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لربط طريقى السويس والسخنة، وتخفيف الأحمال المرورية عن طريقى التسعين الجنوبى والشمالى.

 

وأضاف المهندس مصطفى فهمى: استغرق العمل بالمشروع 18 شهراً، بتكلفة 160 مليون جنيه، موضحا أن هناك 30 معدة ثقيلة عملت بالمشروع بصفة مستمرة، إضافة إلى 350 عاملا، وبلغ حجم كميات الحفر 55 ألف م3، والردم 78 ألف م3، والحديد 2200 طن، والخرسانات 4200 م3، والحوائط الساندة 7600 م2، وأطوال النيوجرسى 3000 م / ط، وأطوال الخوازيق 894 م/ط.


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