أحمد شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة 2018





كتب هيثم سلامة





أعلن الفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية ، عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة المنتظر إجراؤها خلال العام الحالى 2018

وأصدر الفريق أحمد شفيق منذ لحظات بيانا على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى ، قال فيه " بالمتابعة للواقع ، فقد رأيت أننى لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة، ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018"

وأضاف أحمد شفيق فى بيانه :"كنت قد قررت لدى عودتى إلى أرض الوطن الحبيب أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقدرا أن غيابى لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما ابعدنى عن المتابعة الدقيقة لما يجرى على أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التى أوجدتها أعمال العنف والإرهاب. وبالمتابعة للواقع، فقد رأيت اننى لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك، فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعيا الله عز وجل أن يكلل مجهود الدولة فى استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية.

وكان الفريق أحمد شفيق المرشح السابق فى انتخابات الرئاسة 2012 ،قد أعلن أنه سيترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة المقرر إجراؤها العام الحالى، خلال تواجده فى دولة الإمارات الشقيقة، وعقب عودته لمصر، أعلن أنه سيعيد تقييم الموقف بعد النزول إلى الشارع.