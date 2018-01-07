أحمد شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة 2018

أحمد شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة 2018الأحد، 07 يناير 2018 04:50 م
كتب هيثم سلامة
أعلن الفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية ، عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة المنتظر إجراؤها خلال العام الحالى 2018
وأصدر الفريق أحمد شفيق منذ لحظات بيانا على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى ، قال فيه " بالمتابعة للواقع ، فقد رأيت أننى لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة، ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018"
وأضاف أحمد شفيق فى بيانه :"كنت قد قررت لدى عودتى إلى أرض الوطن الحبيب أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقدرا أن غيابى لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما ابعدنى عن المتابعة الدقيقة لما يجرى على أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التى أوجدتها أعمال العنف والإرهاب. وبالمتابعة للواقع، فقد رأيت اننى لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك، فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعيا الله عز وجل أن يكلل مجهود الدولة فى استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية.
وكان الفريق أحمد شفيق المرشح السابق فى انتخابات الرئاسة 2012 ،قد أعلن أنه سيترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة المقرر إجراؤها العام الحالى، خلال تواجده فى دولة الإمارات الشقيقة، وعقب عودته لمصر، أعلن أنه سيعيد تقييم الموقف بعد النزول إلى الشارع.
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عدد الردود 0
بواسطة:
حسن
علشان جبان
علشان جبان
عدد الردود 0
بواسطة:
شادي
وخلصت الحكايه
خلصت الحكاية يا سعادة الفريق ... قيم اووفر
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
مفيش حاجة في المتسابة
يا عم شفشق
عدد الردود 0
بواسطة:
ارحت واسترحت
لا يا شيخ، بس رشح نفسك وشوف حتاخذ كام صوت ... ده لو أصلا قدرت تحقق شروط الترشح
عموما لقد أرحت واسترحت، وانصحك تنتبه لصحتك واحترم سنك اللي عدى ٧٥ سنة.
عدد الردود 0
بواسطة:
الدكتور خالد فهمى
بعد ما شفت الأنجازات على أرض الواقع و بعدت عن الكدابين اللى حوليك عرفت أنك مش قدها
رحم ألله أمرىء عرف قدر نفسه ... شكرا سيادة الفريق
عدد الردود 0
بواسطة:
عمدة المقطم
ولم تكن كذلك فى اى وقت مضى
ولماذا الزوبعة التى أحدثتها فى الامارات وكادت تعكر صفو العلاقة الوثيقة بين البلدين
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى خطاب
خطوة انتظرناها طويلا
هذا هو الفريق شفيق الذى نعرفه والذى ايده نصف الناخبين تقريبا فى انتخابات الرئاسة ضد الجاسوس مرسى ولكنى اعتب عليك عدم استكمال الخطوة بتاييد الرجل الذى لم ينالك بسوء طوال السنوات السابقة ولم يعترض طريقك منذ عودتك من الامارات الشقيقة بخلاف مااعتدنا عليه من رؤساء وملوك سابقين فى انحاء الكرة الارضية عش فى امان وسلام فى بلدك