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رئيس الطب الشرعى: وفاة "عفروتو" المقطم نتيجة نزيف داخلى.. ولا آثار تعذيب

السبت، 06 يناير 2018 03:59 م
رئيس الطب الشرعى: وفاة "عفروتو" المقطم نتيجة نزيف داخلى.. ولا آثار تعذيب جثة - أرشيفية


كتب إبراهيم قاسم
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كشف الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعى، أن المصلحة أخطرت النيابة رسميا بأن نتيجة تشريح جثمان "محمد عفروتو" عاطل 22 سنة، والذى توفى بأحداث المقطم، أثبتت وجود نزيف داخلى فى البطن وتهتك حاد فى الطحال، دون معرفة السبب الرئيسى للتهتك والنزيف .

وقال "عبد الحميد"،فى تصريحاته لليوم السابع، إن ما تم تداوله على لسان مصادر بالطب الشرعى من وفاة "عفروتو" نتيجة التعذيب لا صحة له نهائيا، حيث إن الطب الشرعى يحدد سبب الوفاة، كما أن جثمان المجنى عليه لا توجد عليه أى آثار تعذيب خارجية .

 


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