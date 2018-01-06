"المصرية لخدمات الطيران": جاهزون لخدمة رحلات روسيا وزيادة أعداد الركاب





كتب أحمد مصطفى - محمود عبد الغنى





كشف اللواء محمد كامل، رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران، عن تفاصيل اجتماع ضم مسؤولى شركة الطيران الروسية "إير فلوت"، لوضع اللمسات النهائية تمهيدا لاستئناف رحلات الطيران الروسى لمصر مطلع فبراير المقبل، موضحا أن استئناف الرحلات سيكون بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، ولم تُحدّد الأيام التى سترد فيها الرحلات بعد.

وأضاف "كامل"، فى حوار مع "اليوم السابع"، يُنشر لاحقا، أن مسؤولى الشركة الروسية أعربوا عن رغبتهم فى تغيير طرازات الطائرات لتكون أكبر من حيث السعة وعدد الركاب عما كان فى الرحلات السابقة قبل توقف حركة النقل الجوى بين البلدين، موضحا أن الشركة نجحت بفضل جهود العاملين فيها فى تطوير خدمات الطيران لمختلف الشركات العاملة بمطار القاهرة، ما دفع الشركة لتحقيق أرباح تخطت 30% عن الأعوام السابقة، مشيدا بدور العاملين فى الشركة وقدراتهم المتميزة فى رفع كفاءة الخدمات وتقديمها بأعلى مستوى.

وأكد رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران، أن الشركة أنشأت أول مركز تدريب للخدمات الأرضية وأمن المطارات فى الشرق الأوسط، معتمد من المنظمة الدولية المعنية بالمطارات "إياتا"، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ فتح سوق جديدة فى المطارات الأفريقية هذا العام، وأن هناك برنامجا لتحديث المعدات والإمكانات الخاصة بالشركة، بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه.