أمن المطار يضبط راكبا حاول تهريب 51 ألف دينار كويتى فى مكان حساس بجسمه

أمن المطار يضبط راكبا حاول تهريب 51 ألف دينار كويتى فى مكان حساس بجسمهالسبت، 06 يناير 2018 03:23 م
تهريب أموال
كتب هانى عثمان - أحمد حمادة
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تمكنت إدارة التأمين من ضبط راكب حاول تهريب 51 الف دينار كويتى و6 آلاف جنيه مصرى أثناء سفره إلى الكويت .
وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة خطوط طيران الجزيرة المتجهة إلى الكويت، اشتبهت الخدمة المعنية فى أحد الركاب، وبتفتيشه عثر على المضبوطات، بمكان حساس بجسدة « أعلى فخدية"، وكانت عبارة عن مبلغ مالى قدرة 51 ألفا و 800 دينار كويتى، وستة آلاف و سبعمائة جنيه مصرى»
من جانبه، أمر اللواء طة بيومى مساعد وزير الداخلية لمطار القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات الازمة .
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عدد الردود 0
بواسطة:
اللول حبيب الكل
اي مكان حساس في جسم الانسان يستوعب كل هذه الاموال ؟؟
كيف يخبا انسان ٥١ الف دينار كويتي اي حوالي ٢٥ رزمة من مائة ورقة من فئة عشرون دينارا و ستة آلاف وسبعمائة جنيه مصري اي ثلاث رزم من فئة ٢٠٠ جنيه اي ان المجموع ٢٨ رزمة في مكان حساس في جسمه ؟؟؟