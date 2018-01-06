أمن المطار يضبط راكبا حاول تهريب 51 ألف دينار كويتى فى مكان حساس بجسمه





كتب هانى عثمان - أحمد حمادة





تمكنت إدارة التأمين من ضبط راكب حاول تهريب 51 الف دينار كويتى و6 آلاف جنيه مصرى أثناء سفره إلى الكويت .

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة خطوط طيران الجزيرة المتجهة إلى الكويت، اشتبهت الخدمة المعنية فى أحد الركاب، وبتفتيشه عثر على المضبوطات، بمكان حساس بجسدة « أعلى فخدية"، وكانت عبارة عن مبلغ مالى قدرة 51 ألفا و 800 دينار كويتى، وستة آلاف و سبعمائة جنيه مصرى»

من جانبه، أمر اللواء طة بيومى مساعد وزير الداخلية لمطار القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات الازمة .



