video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 10:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أهالى دمياط يطالبون بتغطية الترع والمصارف بعد تحولها لبؤر تلوث

الجمعة، 05 يناير 2018 07:00 ص
صور.. أهالى دمياط يطالبون بتغطية الترع والمصارف بعد تحولها لبؤر تلوث الترعة الشرقاوية


دمياط-معتز الشربينى
إضافة تعليق


أعرب عدد من أهالى قرى محافظة دمياط عن استيائهم من انتشار المصارف والترع غير مغطاة والتى تسببت فى انتشار القمامة والقوارض والحيوانات النافقة.

"اليوم السابع" استمع إلى شكوى أهالى هذه القرى الذين يطالبون بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية الترع والمصارف والاستفادة منها فى مشروعات خدمية تعود بالنفع على القرى.

وتساءل إبراهيم قناوى مدير عام بالتربية والتعليم قائلا: متى يصدر قرار من محافظ دمياط بردم ترعة الوسطانى بكفر شحاتة التابعة لمركز كفر سعد حتى ينقذ البيئة من أخطر بؤرة تلوث؟

وأشار القناوى إلى أن ترعة الوسطانى هى ترعة تشق الكتلة السكنية بكفر شحاتة والتى باتت أخطر بؤرة تلوث هذه الترعة الموازية لترعة الشركة الغربية القديمة والتى يعتمد عليها القرية وتوابعها، مضيفا أن ترعة الوسطانى يعتمد عليها الحوضين الوسطانى والبحرى ويتبعان الجمعية الزراعية بكفر شحاتة وترعة الوسطانى ربما تكون الأقل أهمية بالنسبة للأراضى التى تعتمد على ريها مقارنة بترعة الساحل التى تغطى زمام كبير من الوحدات المحلية بدمياط والدقهلية وهى كواحدة من الترع الفرعية التى تغذيها ترعة البالمون الرئيسية.

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط أنه حصل على موافقة وزارة الرى والموارد المائية على تغطية الترع والمصارف بالمحافظة، وأشار محافظ دمياط إلى أن تم وضع خطة ستكون بدايتها بمدن المحافظة أولا ثم القرى، موضحا أن ذلك تم إضافته للخطة الاستثمارية للمحافظة.

من ناحية أخرى أجرى المهندس عبد المنعم على عبد القوى رئيس مدينة ميت أبو غالب تنسيقا مع إدارة الرى وإدارة الصرف الزراعى والجمعية الزراعية لحل مشكلة مصرف غيط البلد لخدمة الفلاحين بزمام المدينة، كما تم تسليم الموقع للمقاول للبدء فى تنفيذ أعمال تغطية ترعة الساحل باتجاه كفر المنازلة.

وكان عبد القوى قد أعلن أنه تم اعتماد ما يقرب من مليون جنيه لتغطية ترعة الساحل بمدخل مدينة ميت أبو غالب من المنطقة الواقعة أمام مدخل الطريق الجديد والمؤدية لمنطقة حمامة بواقع ما لا يقل عن 100 متر كمرحلة أولى.

وقرر محافظ دمياط مؤخرا دعم مدينة ميت أبو غالب بمبلغ مالى لزيادة 25% من مساحة التغطية لترعة الساحل بالإضافة للمساحة السابقة لخدمة أغراض الصرف الصحى والغاز.

 

الترعة الشرقاوية
الترعة الشرقاوية

 

كوبرى يمر فوق الترعة
كوبرى يمر فوق الترعة

 

ترعة الوسطانى
ترعة الوسطانى

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط: بدء توصيل الغاز لفارسكور بعد موافقة وزارة الرى

اخبار دمياط

دمياط

الترع

والمصارف

الرى

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة