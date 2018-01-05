المفتى: الله هنأ المسيح بمولده فى القرآن وفتاوى التحريم عفا عليها الزمن





كتب محمد شعلان





أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الله سبحانه وتعالى هنأ نبى الله عيسى – عليه السلام- يوم مولده فى القرآن الكريم، مستندا إلى قول الله فى القرآن "وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا"، قائلا: "يوم مولد المسيح هو يوم بركة ونحتفل به مع إخواننا المسيحيين وهذه المناسبات سعيدة ومنيرة فى حياة البشرية".

ورد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على سؤال متعلق بفتوى تحريم تهنئة الأقباط بعيد الميلاد، خلال لقاء ببرنامج "حوار المفتى" على قناة ON Live، قائلا: "هذه الفتاوى عفا عليها الزمن ولها أناسها ونحن لا نهتم بذلك"، مؤكدا أن دار الإفتاء والأزهر من قديم الزمان وهم يسيرون على منهجية واحدة وهى تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد ومشاركتهم فى المناسبات الاجتماعية والدينية.

وتابع: "نحن أبناء وطن واحد مصريون جميعا وكلنا بجوار بعض فى السراء والضراء، والأنبياء بعثهم الله لينشروا السلام والبناء وهذا البناء متكامل الأركان والمعانى وكل واحد فيه يؤدى إلى الآخر، وهؤلاء الأنبياء جاءوا ليبعثوا الأمل والطمأنينة إلى البشرية".